США не нашли признаков причастности Ирана к конфликту в Израиле

США не нашли признаков причастности Ирана к нападению ХАМАС на Израиль

США не видят признаков того, что Иран мог быть причастен к планированию или осуществлению атаки боевиков ХАМАС на Израиль, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Об этом пишет ТАСС.

«Мы не видели каких-либо свидетельств того, что Иран был причастен к планированию или осуществлению этого нападения. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на этом», — сказал он.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил Ирану ударами после нападения ХАМАС на Израиль. Он счел, что в Тегеране спланировали нападение боевиков, поэтому «адекватным ответом» будут удары по иранским нефтеперерабатывающим заводам.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви отметил, что при приближении Ирана к границе израильская сторона готова нанести ответные удары.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались 7 октября после массированных ракетных ударов со стороны представителей радикальной группировки.