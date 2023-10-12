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17:22, 12 октября 2023Мир

США не нашли признаков причастности Ирана к конфликту в Израиле

США не нашли признаков причастности Ирана к нападению ХАМАС на Израиль

Фото: Amir Cohen / Reuters

США не видят признаков того, что Иран мог быть причастен к планированию или осуществлению атаки боевиков ХАМАС на Израиль, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Об этом пишет ТАСС.

«Мы не видели каких-либо свидетельств того, что Иран был причастен к планированию или осуществлению этого нападения. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на этом», — сказал он.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил Ирану ударами после нападения ХАМАС на Израиль. Он счел, что в Тегеране спланировали нападение боевиков, поэтому «адекватным ответом» будут удары по иранским нефтеперерабатывающим заводам.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви отметил, что при приближении Ирана к границе израильская сторона готова нанести ответные удары.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались 7 октября после массированных ракетных ударов со стороны представителей радикальной группировки.

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    Анастасия Яланская
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