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17:26, 12 октября 2023Бывший СССР

Стало известно об угрозе частичной остановки работы ВПК Украины

«Цензор.нет»: ряд предприятий ВПК Украины могут остановить работу

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Некоторые предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины заявили, что их работа может быть остановлена из-за действий Государственной аудиторской службы страны (ГАСУ). Об этом пишет издание «Цензор.нет».

Уточняется, что в офис президента Украины обратились ведущие предприятия, которые создают боеприпасы и ракетную технику. Как они утверждают, действия распорядителей бюджетных средств и ГАСУ могут привести к полной парализации работы в ближайшее время. По данным издания, речь идет о научно-производственном объединении «Павлоградский химзавод», конструкторском бюро «Южное» и «Южном машиностроительном заводе имени Александра Макарова».

Отмечается, что среди обвинений ГАСУ есть наличие прибыли предприятий-исполнителей в договорах с заказчиками. Госпредприятия созданы для получения прибыли, которая предусматривается их финансовыми планами и внесена в контракт руководителя, как ключевой показатель его деятельности, пишет «Цензор.нет». При этом предприятия объяснили, что благодаря прибыли покупается сырье и оборудование, а также попросили офис президента вмешаться в ситуацию.

Ранее правительство Украины увеличило военные расходы на 2024 год до 1,69 триллиона гривен. Решение принято согласно указу Владимира Зеленского.

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    Кристина Есикова
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