Стилистка перечислила россиянкам самую модную одежду на осень

Стилист Марина Герман посоветовала пополнить гардероб осенью потертыми джинсами

Стилистка Марина Герман перечислила россиянкам самую модную одежду на осень 2023 года. Соответствующий материал публикует The Voice.

В первую очередь специалистка посоветовала пополнить свой гардероб кожанкой, потертыми или рваными джинсами, объемными кожаными косухами с винтажным эффектом, бомберами под старую кожу и джемперами. Она пояснила, что данные предметы гардероба являются трендовыми в текущем сезоне, поскольку в моду вошла одежда в стиле гранж и винтаж.

На фоне этой тенденции выделяется прямо противоположный тренд — базовые вещи (это направление часто называют «old money»). И совсем необязательно придерживаться строгих правила стиля и искать одежду из топовых материалов, скупать дорогие изделия и премиальные бренды, чтобы попасть в яблоко: достаточно грамотно подобрать базовый гардероб Марина Герман стилистка

Среди прочего Герман предложила составлять образы из серых оттенков. «Они максимально функциональны, уместны для любого образа и очень универсальны», — пояснила собеседница издания.

Вдобавок Герман порекомендовала приобрести жакеты, тренчи, пальто с широкой линией плеч. По ее словам, в моду вошли маскулинные силуэты и приталенность. «Я рекомендую выбрать на осень два разных пиджака: и оверсайз, и приталенный с объемными плечами. Также в моде остается длина макси. Это касается и тренчей, и пальто, и шуб, и юбок, и платьев. Брюки также следует носить в полной длине, когда они практически касаются пола», — подчеркнула она.

В заключение стилистка сообщила, что стоит носить костюм-тройку с брюками или макси-юбкой. «Еще круче ты будешь выглядеть, если выберешь такой костюм с принтом "тонкая полоска"», — подытожила она.

Ранее в октябре стилист Влад Лисовец назвал главные тренды на зиму. По словам эксперта, в грядущем сезоне будет преобладать элегантность.