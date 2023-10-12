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18:49, 12 октября 2023Ценности

Стилистка перечислила россиянкам самую модную одежду на осень

Стилист Марина Герман посоветовала пополнить гардероб осенью потертыми джинсами

Фото: Sarah Brown / Unsplash

Стилистка Марина Герман перечислила россиянкам самую модную одежду на осень 2023 года. Соответствующий материал публикует The Voice.

В первую очередь специалистка посоветовала пополнить свой гардероб кожанкой, потертыми или рваными джинсами, объемными кожаными косухами с винтажным эффектом, бомберами под старую кожу и джемперами. Она пояснила, что данные предметы гардероба являются трендовыми в текущем сезоне, поскольку в моду вошла одежда в стиле гранж и винтаж.

На фоне этой тенденции выделяется прямо противоположный тренд — базовые вещи (это направление часто называют «old money»). И совсем необязательно придерживаться строгих правила стиля и искать одежду из топовых материалов, скупать дорогие изделия и премиальные бренды, чтобы попасть в яблоко: достаточно грамотно подобрать базовый гардероб

Марина Германстилистка

Среди прочего Герман предложила составлять образы из серых оттенков. «Они максимально функциональны, уместны для любого образа и очень универсальны», — пояснила собеседница издания.

Вдобавок Герман порекомендовала приобрести жакеты, тренчи, пальто с широкой линией плеч. По ее словам, в моду вошли маскулинные силуэты и приталенность. «Я рекомендую выбрать на осень два разных пиджака: и оверсайз, и приталенный с объемными плечами. Также в моде остается длина макси. Это касается и тренчей, и пальто, и шуб, и юбок, и платьев. Брюки также следует носить в полной длине, когда они практически касаются пола», — подчеркнула она.

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В заключение стилистка сообщила, что стоит носить костюм-тройку с брюками или макси-юбкой. «Еще круче ты будешь выглядеть, если выберешь такой костюм с принтом "тонкая полоска"», — подытожила она.

Ранее в октябре стилист Влад Лисовец назвал главные тренды на зиму. По словам эксперта, в грядущем сезоне будет преобладать элегантность.

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    Екатерина Ештокина
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