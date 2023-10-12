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15:52, 12 октября 2023Ценности

Сварщица рассказала о реакции окружающих на ее внешность без униформы

Микала Ид

Микала Ид. Кадр: Mikala Eade / YouTube

Сварщица Микала Ид из Англии рассказала о реакции окружающих на ее внешность без униформы. Соответствующий материал публикует The Sun.

Жительница графства Западный Суссекс заявила, что не мечтала о данном ремесле. Однако после школы ее заинтересовала учеба на инженера, и впоследствии студентка решила специализироваться на сварочном деле. По словам британки, среди получавших указанную профессию и в настоящее время среди ее коллег она — единственная девушка.

Поскольку многие считают профессию сварщика мужской, Ид приходится сталкиваться со стереотипами. «Забавно видеть лица людей, когда они узнают, кем я работаю. Они всегда очень шокированы и говорят, что я не похожа на сварщицу», — отметила героиня материала.

При этом англичанка заявила, что ей одинаково интересно как наряжаться и посещать светские мероприятия, так и ходить в униформе и работать руками. «Мне нравится доказывать, что девушки могут быть тем, кем хотят, и что пол не имеет значения. (...) Стать сварщиком — это лучшее решение, которое я когда-либо принимала», — заключила Ид.

В декабре 2022 года сварщица Эшлин (фамилия неизвестна) с никнеймом @metalstickerash показала внешность в рабочее и свободное время и восхитила пользователей сети. В начале ролика девушка предстала с рабочими инструментами в руках и в униформе синего цвета, а также в сварочных маске и перчатках, которые были покрыты пятнами. Затем она примерила обнажающий плечи белый наряд и распустила волосы.

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    Алина Гостева
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