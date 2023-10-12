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03:54, 12 октября 2023Бывший СССР

В украинской Умани произошли взрывы

В Умани Черкасской области Украины произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы произошли в городе Умань Черкасской области Украины в ночь на четверг, 12 октября. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Подробности инцидента не приводятся. В регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее взрывы произошли в Харькове. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, уточняется информация о разрушениях в одном из районов на окраине города, известно об одном пострадавшем.

10 октября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в регионе в результате взрывов была повреждена логистическая инфраструктура. 7 октября на подконтрольной Украине части Херсона произошли взрывы. В этот же день в Николаевской области прозвучали два взрыва.

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    Марина Совина
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