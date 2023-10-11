Мэр Харькова Терехов сообщил, что в городе произошли взрывы

В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что уточняется информация о разрушениях в одном из районов на окраине города. По его словам, на данный момент известно об одном пострадавшем.

Ранее сообщалось, что в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.

10 октября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в регионе в результате взрывов была повреждена логистическая инфраструктура. 7 октября на подконтрольной Украине части Херсона произошли взрывы. В этот же день в Николаевской области прозвучали два взрыва.