В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс. Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов

В трех московских аэропортах в четверг, 12 октября, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В Домодедово задержали вылеты восьми самолетов, один — отменили. Во Внуково тем временем перенесли два авиарейса, шесть — отменили. В Шереметьево задержали три рейса.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в октябре россиянин в состоянии алкогольного опьянения сорвал вылет пассажирского самолета. Непредвиденная ситуация произошла на рейсе Волгоград — Москва. Воздушное судно уже готовилось к отправлению и следовало в сторону взлетно-посадочной полосы, как вдруг один из пассажиров вскочил со своего места и начал нецензурно выражаться в адрес попутчиков и членов экипажа.