Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:12, 12 октября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс. Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В трех московских аэропортах в четверг, 12 октября, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В Домодедово задержали вылеты восьми самолетов, один — отменили. Во Внуково тем временем перенесли два авиарейса, шесть — отменили. В Шереметьево задержали три рейса.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в октябре россиянин в состоянии алкогольного опьянения сорвал вылет пассажирского самолета. Непредвиденная ситуация произошла на рейсе ВолгоградМосква. Воздушное судно уже готовилось к отправлению и следовало в сторону взлетно-посадочной полосы, как вдруг один из пассажиров вскочил со своего места и начал нецензурно выражаться в адрес попутчиков и членов экипажа.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле отчитались об авиаударах по элитным частям ХАМАС

    Стало известно о героической гибели дочери русско-украинских мигрантов в Израиле

    В массовом ДТП на российской трассе пострадали пять человек

    Влияние обязательной продажи выручки экспортерами на курс рубля оценили

    Тело министра посольства Эквадора в России нашли в его квартире в центре Москвы

    Нюша снялась без одежды и раскрыла секреты стройности

    НАСА из-за российской утечки отложило выход в открытый космос астронавтов

    Захарова обвинила США в наличии информации о планируемой атаке ХАМАС

    Вора в законе Пацуа оставили в тюрьме еще на девять с половиной лет

    В Москве покупатель вылил кипяток на девушку-бариста из-за несладкого чая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости