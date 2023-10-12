В Израиле одобрили формирование чрезвычайного правительства

Jerusalem Post: Кнессет одобрил формирование чрезвычайного правительства Израиля

Кнессет одобрил формирование чрезвычайного правительства Израиля. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

«Чрезвычайное правительство, сформированное премьер-министром Биньямином Нетаньяху и партией Бени Ганца «Кахоль-Лаван», было одобрено Кнессетом в четверг вечером 66 голосами за и ни одним против», — говорится в публикации.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.