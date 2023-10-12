В России вступил в силу закон о тюремных сроках за сбор грибов из Красной книги

В РФ вступила в силу статья УК о тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов

В России 12 октября вступила в силу статья Уголовного кодекса (УК), которая предусматривает лишение свободы за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений. Изменения в уголовном законодательстве были подписаны президентом России Владимиром Путиным в апреле 2023 года.

Статья 260.1 Уголовного кодекса устанавливает, что умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов наказывается лишением свободы сроком до девяти лет.

В беседе с «Лентой.ру» адвокат Татевик Чугурян отметила, что наказание, скорее всего, не будет касаться обычных грибников. Она добавила, что ответственность за совершение схожего деяния предусмотрена также Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). Квалифицировать конкретный случай будут в зависимости от размера причиненного экологического вреда, а также от формы вины и общественной опасности.

Отдельные аспекты привлечения к уголовной ответственности по статье 260.1 будут уточняться в Постановлениях пленума и Обзорах Верховного Суда, пояснила Чугурян.

Ранее в Госдуме объяснили необходимость ввести уголовное наказание за уничтожение редких грибов. В нижней палате назвали недостаточной защиту особо ценных объектов растительного мира в России. Там указали, что российское уголовное законодательство содержит аналогичную норму в отношении редких животных и водных обитателей.