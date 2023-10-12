В Татарстане пройдет всероссийская акция «Сохраним лес»

В Татарстане 14 октября пройдет всероссийская акция «Сохраним лес»

В Татарстане в пятый раз пройдет всероссийская акция «Сохраним лес». Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что мероприятие пройдет в субботу, 14 октября. Жителей и гостей республики приглашают принять участие в посадке деревьев и внести свой вклад в сохранение и приумножение лесных богатств региона.

Перчатки, лопаты и саженцы будут выдаваться на месте. «Под Казанью акция пройдет возле сел Высокая Гора и Семиозерка Высокогорского района, а также близ деревень Матюшино и Пиголи Лаишевского района», — говорится в сообщении.

Ранее в октябре в Казани торжественно открыли памятную доску в честь балерины, народной артистки РСФСР, Татарстана и Башкортостана, педагога Нинель Юлтыевой. Мемориальная доска установлена на фасаде здания Казанского хореографического училища. В нем выдающаяся балерина работала художественным руководителем с 1998 по 2014 год.