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16:14, 12 октября 2023Моя страна

В Татарстане пройдет всероссийская акция «Сохраним лес»

В Татарстане 14 октября пройдет всероссийская акция «Сохраним лес»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Татарстане в пятый раз пройдет всероссийская акция «Сохраним лес». Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что мероприятие пройдет в субботу, 14 октября. Жителей и гостей республики приглашают принять участие в посадке деревьев и внести свой вклад в сохранение и приумножение лесных богатств региона.

Перчатки, лопаты и саженцы будут выдаваться на месте. «Под Казанью акция пройдет возле сел Высокая Гора и Семиозерка Высокогорского района, а также близ деревень Матюшино и Пиголи Лаишевского района», — говорится в сообщении.

Ранее в октябре в Казани торжественно открыли памятную доску в честь балерины, народной артистки РСФСР, Татарстана и Башкортостана, педагога Нинель Юлтыевой. Мемориальная доска установлена на фасаде здания Казанского хореографического училища. В нем выдающаяся балерина работала художественным руководителем с 1998 по 2014 год.

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    Фариза Бацазова
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