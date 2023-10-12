В ВСУ опровергли информацию об успехах на одном из направлений

AFP: в ВСУ опровергли заявление о контроле Украины над селом Работино

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) опровергли заявление о полном контроле над селом Работино на запорожском направлении. Об этом со ссылкой военнослужащих из 65-й механизированной бригады ВСУ сообщает AFP.

По словам украинских военных, заявление о контроле над населенным пунктом было пиаром, а у самого села нет стратегической ценности. «Мы могли его обойти. Нам нравятся объявления, большие победы. Но в реальности все иначе», — сказал один из бойцов.

Военные также отметили, что считают Работино «серой зоной» и не могут свободно передвигаться по нему из-за постоянных ударов российской артиллерии. Они добавили, что наступать им приходится на рассвете небольшими группами через лесополосы, неся тяжелые потери. При этом бойцы ВСУ указали на многократное превосходство российских войск в артиллерийских снарядах и дронах.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что подразделения российской группировки войск с помощью авиаударов и огня артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й бригады ВСУ в районе Работино. В ведомстве также заявили, что у села Вербовое в Запорожской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.