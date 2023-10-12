Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:40, 12 октября 2023Бывший СССР

В ВСУ опровергли информацию об успехах на одном из направлений

AFP: в ВСУ опровергли заявление о контроле Украины над селом Работино

Фото: Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) опровергли заявление о полном контроле над селом Работино на запорожском направлении. Об этом со ссылкой военнослужащих из 65-й механизированной бригады ВСУ сообщает AFP.

По словам украинских военных, заявление о контроле над населенным пунктом было пиаром, а у самого села нет стратегической ценности. «Мы могли его обойти. Нам нравятся объявления, большие победы. Но в реальности все иначе», — сказал один из бойцов.

Военные также отметили, что считают Работино «серой зоной» и не могут свободно передвигаться по нему из-за постоянных ударов российской артиллерии. Они добавили, что наступать им приходится на рассвете небольшими группами через лесополосы, неся тяжелые потери. При этом бойцы ВСУ указали на многократное превосходство российских войск в артиллерийских снарядах и дронах.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что подразделения российской группировки войск с помощью авиаударов и огня артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й бригады ВСУ в районе Работино. В ведомстве также заявили, что у села Вербовое в Запорожской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал бомбить объекты в Сирии. Что известно о ракетных ударах по аэропортам Дамаска и Алеппо

    Геймеры назвали лучшие фильмы по видеоиграм

    В российском городе решили запретить электросамокатам ездить по узким тротуарам

    Депутат Драпеко вспомнила свои актерские подвиги

    Из Ливана выпустили три ракеты в сторону Израиля

    Вооруженный двумя ножами рецидивист набросился на российских полицейских

    Стилистка перечислила россиянкам самую модную одежду на осень

    Садовник упал на пронзивший его тело ржавый прут и выжил

    Российский подросток избил прохожего на остановке и попал в колонию

    Россиянам рассказали о подготовке роз к зиме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости