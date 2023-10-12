Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:23, 12 октября 2023Россия

Воздушная тревога в Севастополе закончилась

Севастопольский губернатор Развожаев объявил о завершении воздушной тревоги

Фото: Maykova Galina / Shutterstock / Fotodom

В Севастополе закончилась воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Важно! Отбой воздушной тревоги!», — написал градоначальник в соответствующем посте.

По данным губернатора, воздушная тревога продлилась 44 минуты. О ее начале Развожаев заявил в 18:36 по московскому времени. В 19:20 появилось сообщение об ее отмене.

Ранее стало известно, что в Севастополе усилят системы оповещения населения при воздушной тревоге. По словам Развожаева, некоторые граждане во время воздушной тревоги не понимают, куда им идти, и остаются на остановке до отбоя воздушной тревоги. Глава города напомнил, что все укрытия должны быть доступны для каждого жителя Севастополя.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал бомбить объекты в Сирии. Что известно о ракетных ударах по аэропортам Дамаска и Алеппо

    Звезде сериала «СашаТаня» рассказала о досадных ошибках в ремонте нового дома

    Популярный российский комик высказался о перспективе эмиграции

    Цены в США снова выросли

    Россиянин призывал вступить в незаконное формирование и попал под статью

    В ХАМАС назвали дату начала подготовки операции против Израиля

    Детей участвовавшего в СВО бойца ЧВК «Вагнер» изнасиловали в новой семье

    Турист изнасиловал 18-летнего сотрудника магазина в туалете и угодил в полицию

    Воздушная тревога в Севастополе закончилась

    Стало известно точное место рождения популярного слова «тусовка»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости