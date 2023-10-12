Воздушная тревога в Севастополе закончилась

Севастопольский губернатор Развожаев объявил о завершении воздушной тревоги

В Севастополе закончилась воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Важно! Отбой воздушной тревоги!», — написал градоначальник в соответствующем посте.

По данным губернатора, воздушная тревога продлилась 44 минуты. О ее начале Развожаев заявил в 18:36 по московскому времени. В 19:20 появилось сообщение об ее отмене.

Ранее стало известно, что в Севастополе усилят системы оповещения населения при воздушной тревоге. По словам Развожаева, некоторые граждане во время воздушной тревоги не понимают, куда им идти, и остаются на остановке до отбоя воздушной тревоги. Глава города напомнил, что все укрытия должны быть доступны для каждого жителя Севастополя.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.