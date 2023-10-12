Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:11, 12 октября 2023Ценности

Врач назвала часто упускаемые из виду три части тела при принятии душа

Фото: Jay Cee / Unsplash

Дерматолог Линдси Зубрицки назвала часто упускаемые из виду три части тела при принятии душа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь врач призвала не забывать мыть область за ушами, особенно, если там присутствует неприятный запах, и шелушится кожа. Вдобавок специалистка обратила внимание на пупок. «Это очень распространенное место на теле для скопления пота и грязи», — объяснила она.

Кроме того, медик настоятельно порекомендовала во время принятия душа чистить ногти посредством щетки. По ее словам, если игнорировать данное действие, то под ними может развиться золотистый стафилококк.

В августе блогерша Мэтти Лейси-Дэвидсон назвала распространенную ошибку при умывании лица. Инфлюэнсерша с никнеймом mattie.skincare заявила, что зачастую люди очищают кожу слишком быстро, из-за чего данное действие оказывается менее эффективным.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал бомбить объекты в Сирии. Что известно о ракетных ударах по аэропортам Дамаска и Алеппо

    Врач назвала похожие на опьянение симптомы инсульта

    Вышел новый трейлер фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе

    В США обновили вертолет Apache

    Врачи раскрыли вред незащищенного секса для суставов

    Полуторагодовалый ребенок из Подмосковья едва не погиб из-за 15 магнитов

    Отнявший жизнь женщины 29 лет назад россиянин предстанет перед судом

    В Париже вопреки запрету началась акция в поддержку Палестины

    Россиянам раскрыли продвинутые техники упаковки багажа

    Активы России заморозят до выплат компенсаций Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости