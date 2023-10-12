Врач назвала часто упускаемые из виду три части тела при принятии душа

Дерматолог Линдси Зубрицки назвала часто упускаемые из виду три части тела при принятии душа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь врач призвала не забывать мыть область за ушами, особенно, если там присутствует неприятный запах, и шелушится кожа. Вдобавок специалистка обратила внимание на пупок. «Это очень распространенное место на теле для скопления пота и грязи», — объяснила она.

Кроме того, медик настоятельно порекомендовала во время принятия душа чистить ногти посредством щетки. По ее словам, если игнорировать данное действие, то под ними может развиться золотистый стафилококк.

В августе блогерша Мэтти Лейси-Дэвидсон назвала распространенную ошибку при умывании лица. Инфлюэнсерша с никнеймом mattie.skincare заявила, что зачастую люди очищают кожу слишком быстро, из-за чего данное действие оказывается менее эффективным.

