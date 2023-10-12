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12:51, 12 октября 2023Забота о себе

Врач предупредил россиян о серьезном последствии травм

Терапевт Алентов заявил, что артрит может возникнуть из-за инфекций или травм

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Артрит может возникнуть по разным причинам, среди которых — инфекции и аутоимунные заболевания. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредил врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов.

По словам Алентова, самые частые причины возникновения недуга — травмы, инфекции, которые попадают в сустав, а также аутоимунные заболевания, нарушение обмена веществ и остеоартроз. Врач также перечислил россиянам симптомы артрита: во-первых, это боль и покраснение, затем может появиться отек и деформация, а после человеку становится больно двигаться — особенно эта боль ощущается в суставах.

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«Самая частая разновидность артрита, с которой люди могут столкнуться в любом возрасте, — это травма. При несильном воздействии может произойти только неинфекционное, то есть асептическое воспаление сустава за счет микротравмы его структур. В этом случае достаточно уменьшить на него нагрузку и подождать — организм восстановится сам», — заявил врач. Однако Алентов предупредил, что если впоследствии травма не заживает, а лишь усугубляется, появляется боль и синяки, тогда нужно всерьез задуматься об обращении к специалисту.

Алентов добавил, что самой страшной разновидностью артрита является бактериальный артрит. По словам специалиста, такой тип артрита может разрушить сустав буквально за часы. «В таком случае следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью», — заключил врач.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева предупредила о развитии опасной болезни из-за ожирения. По ее словам, ожирение ускоряет старение и провоцирует множество опасных болезней, в том числе рак молочных желез, кишечника и других органов.

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