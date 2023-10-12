Спикер ВСУ Гуменюк признала «чудеса» усовершенствования БПЛА «Ланцет» России

ВС РФ демонстрируют «чудеса» технического усовершенствования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ланцет». Это признала спикер от Вооруженных сил Украины (ВСУ), пресс-секретарь сил обороны страны «Юг» Наталия Гуменюк в эфире украинского телеканала «Эспрессо».

«Поскольку если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 километров, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 километров», — отметила Гуменюк.

Ранее обозреватель американского издания 19FortyFive Дэвид Хамблинг назвал российский дрон-камикадзе «Ланцет» самым эффективным оружием. Этот беспилотник способен поражать широкий спектр целей, включая основные боевые танки и стоящие на авиабазах самолеты.

В сентябре стало известно о планах сделать «Ланцеты» неуязвимыми для противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Кроме того, доработка дрона-камикадзе позволит ему дольше находиться в воздухе и эффективно поражать цели в зоне боевого соприкосновения.