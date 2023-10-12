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09:36, 12 октября 2023Мир

Захарова обвинила США в наличии информации о планируемой атаке ХАМАС

Захарова: Вашингтон не мог не знать о подготовке операции со стороны ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Вашингтон не мог не знать о планируемой атаке ХАМАС на Израиль, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова цитирует РИА Новости.

«Разведывательная мощь США непосредственно в регионе — первое, это спутники. Мы все видели, как осуществлялась эта операция: не точечно, а настолько масштабно и с задействованием таких возможностей, приготовление к которым нельзя было не увидеть со спутников», — сообщила Захарова.

Обладая столь значительным разведывательным потенциалом, Вашингтон за год не отследил ситуацию и «не передал информацию ближайшему союзнику» — Израилю. «Никак так не могло получиться, такого быть не могло», — заключила она.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что палестинские радикалы группировки ХАМАС обстреляли ракетами территорию страны. В ответ на ракетные обстрелы ЦАХАЛ объявила о начале военной операции в Газе. Также в Израиле начали широкомасштабный сбор резервистов.

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    Анастасия Яланская
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