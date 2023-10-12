Российское сельхозпредприятие с животными попало под обстрел ВСУ

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ сельхозпредприятия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сельхозпредприятие с находящимися там животными в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram.

По его словам, под обстрел попали населенные пункты Азаровка и Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате атаки на село Азаровка повреждения получили производственные помещения. Нескольких животных, попавших под обстрел, спасти не удалось, добавил Богомаз.

Помимо того, в селе Демьянки зафиксировали частичные повреждения жилого дома. На места выехали сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле региона со стороны Украины. По его словам, после атаки загорелся дом. Кроме того, повредилась линия газоснабжения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.