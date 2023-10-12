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15:31, 12 октября 2023Россия

Российское сельхозпредприятие с животными попало под обстрел ВСУ

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ сельхозпредприятия

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сельхозпредприятие с находящимися там животными в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram.

По его словам, под обстрел попали населенные пункты Азаровка и Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате атаки на село Азаровка повреждения получили производственные помещения. Нескольких животных, попавших под обстрел, спасти не удалось, добавил Богомаз.

Помимо того, в селе Демьянки зафиксировали частичные повреждения жилого дома. На места выехали сотрудники оперативных и экстренных служб.

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    Никита Абрамов
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