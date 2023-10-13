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18:04, 13 октября 2023Путешествия

Американский турист устроил резню в баре на курорте Таиланда

Khaosod English: американский турист ударил норвежца ножом в баре в Таиланде

Фото: Unsplash

Полиция Таиланда арестовала американского туриста, которого подозревают в нападении с ножом на посетителей бара на курорте Чиангмай. Подробности раскрыл портал Khaosod English.

Ночью 11 октября вооруженный мужчина ворвался в заведение и устроил резню. Он ударил ножом 42-летнюю владелицу бара и норвежского туриста. «После нападения иностранец как ни в чем не бывало ушел с места происшествия», — сказано в публикации.

Пострадавшая женщина немедленно сообщила об инциденте в полицию и попросила прислать скорую помощь для раненого норвежца. Однако чуть позже она поняла, насколько серьезны его травмы, наняла водителя тук-тука и сама отвезла мужчину в ближайшую больницу.

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В тот же день нападавшего заметили в дешевом отеле неподалеку от места происшествия. Выяснилось, что мужчина и раньше появлялся пьяным в общественных местах и вел себя агрессивно. Полиция арестовала иностранца, им оказался 28-летний Брайан Бургграф (Brian Burggraf) из Флориды.

«Владелица развлекательного заведения осталась удовлетворена тем, что полиции удалось арестовать подозреваемого, — написали журналисты. — Она надеется, что его выдворят из страны и внесут в список опасных лиц, которым в будущем не будет разрешен въезд в Таиланд».

Ранее стало известно, что российские туристы массово устремились в Таиланд на Новый год. Турагенты сообщили, что в популярных отелях курорта уже заканчиваются места, а продажи путевок выросли на 20-30 процентов по сравнению с прошлым годом.

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    Мария Борисова
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