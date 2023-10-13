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14:58, 13 октября 2023Россия

Российские военные отразили 46 атак ВСУ за неделю на одном направлении

Минобороны сообщило об отражении 46 атак ВСУ за неделю на купянском направлении

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские военнослужащие за неделю отразили 46 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что атаки противника были отражены в районах сел Ивановка и Синьковка в Харьковской области, а также в районе Макеевки в Луганской народной республике (ЛНР).

В оборонном ведомстве добавили, что за неделю подразделениям «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии удалось занять более выгодные рубежи и позиции.

Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах сел Тимковка и Синьковка в Харьковской области, поселка Новоселовское в ЛНР. Противник потерял более 830 бойцов, четыре боевые бронированные машины, три танка, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

Также Минобороны отчиталось о восьми групповых ударах оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и беспилотными летательными аппаратами по объектам ВСУ за неделю.

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    Варвара Родикова
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