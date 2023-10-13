Российские военные отразили 46 атак ВСУ за неделю на одном направлении

Минобороны сообщило об отражении 46 атак ВСУ за неделю на купянском направлении

Российские военнослужащие за неделю отразили 46 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что атаки противника были отражены в районах сел Ивановка и Синьковка в Харьковской области, а также в районе Макеевки в Луганской народной республике (ЛНР).

В оборонном ведомстве добавили, что за неделю подразделениям «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии удалось занять более выгодные рубежи и позиции.

Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах сел Тимковка и Синьковка в Харьковской области, поселка Новоселовское в ЛНР. Противник потерял более 830 бойцов, четыре боевые бронированные машины, три танка, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

Также Минобороны отчиталось о восьми групповых ударах оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и беспилотными летательными аппаратами по объектам ВСУ за неделю.