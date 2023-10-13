Российскую модель обругали в сети за жалобы на жизнь в Дубае

Российская модель пожаловалась на жизнь в Дубае и была обругана в сети. На соответствующие видео и комментарии обратили внимание в Daily Mail.

26-летняя манекенщица Анна (фамилия не раскрывается) поделилась проблемами, с которыми она столкнулась во время двухлетнего проживания в ОАЭ. В частности, блогерша рассказала, что ей приходится пользоваться метро из-за стоимости такси. Кроме того, по словам девушки, у нее не хватает денег, чтобы каждый день питаться в ресторанах и кофейнях.

«К тому же у меня нет стайлера Dyson для волос и браслета Cartier. А еще я часто делаю бьюти-процедуры на дому, избегая салонов красоты», — высказалась инфлюэнсер и в заключение добавила, что ей приходится усердно работать ради жизни в Дубае. Публикация Анны набрала более миллиона просмотров на платформе TikTok.

Подписчики подвергли модель критике в многочисленных комментариях. «Добро пожаловать в реальную жизнь», «Это стыдные вещи? Мы все живем так каждый день!», «Глупая женщина», «Как ты "справляешься"?», «Признаться в том, что ты глупая, это смело», — высказывались юзеры.

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