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14:20, 13 октября 2023Мир

Египет стянул силовиков к границе с сектором Газа

AP: Египет отправил тысячи силовиков к границе с сектором Газа

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Египет принял решение стянуть к границе с сектором Газа силовиков для обеспечения безопасности. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на высокопоставленного представителя египетской службы безопасности.

Источник агентства, пожелавший остаться анонимным, заявил, что арабская страна приняла «беспрецедентные меры» и стянула «тысячи сил» к границе. Помимо этого, он назвал возможную наземную операцию Израиля в Газе серьезной ошибкой.

Власти Израиля дали сутки на эвакуацию жителей сектора Газа перед началом наземной операции. Об этом сообщил представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик, получивший соответствующее предписание об эвакуации сотрудников ООН в полночь 13 октября. ООН «решительно призвали отменить такой приказ», однако Израиль назвал эти призывы постыдными.

Тем временем ХАМАС призвало жителей северной части сектора Газа оставаться дома и проявить твердость перед лицом этой психологической войны. Также палестинская группировка призвала ООН и БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) принять меры против попыток Израиля добиться принудительного перемещения палестинцев из Газы.

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    Варвара Кошечкина
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