Эпидемиолог оценил риск появления опасных инфекций в Газе без воды и канализации

Эпидемиолог Крючков допустил вспышку холеры и полиомиелита в секторе Газа

Эпидемиолог Николай Крючков в интервью 5-tv.ru оценил риск появлений опасных инфекций в секторе Газа из-за отключения водоснабжения и системы канализации.

Специалист допустил вспышку ряда заболеваний, в том числе холеры и полиомиелита. Он отметил, что жителям анклава может грозить рост числа детских инфекций из-за недостатка качества и количества воды, в частности диарейных заболеваний.

Кроме того, велик риск появления ряда вирусных инфекций, в том числе энтеровирусов, ротавирусов, гепатита А, полиомиелита. Эпидемиолог указал на возможность бессимптомного течения последней болезни, что может способствовать ее максимальному распространению, в том числе за пределы сектора Газа.

Из-за резкого ограничения воды и ее загрязнения может произойти вспышка холеры, также развиваются бактериальные вирусы, такие как кишечная палочка и стафилококк. Отсутствие канализации еще сильнее усугубит общую эпидемиологическую ситуацию, заключил Крючков.

9 октября на фоне эскалации конфликта власти Израиля поручили немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа. Об этом сообщил министр энергетики страны Исраэль Кац. Подача топлива и электроэнергии в регион прекратилась 7 октября, после нападения радикалов из группировки ХАМАС на южные районы страны.

12 октября Кац заявил, что «ни один выключатель электричества не будет нажат, ни один кран воды не будет открыт, ни одна цистерна с топливом не приедет, пока похищенные израильтяне не вернутся домой».

