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10:46, 12 октября 2023Мир

В Израиле назвали условие для возобновления поставок топлива и воды в Газу

Израиль возобновит поставки топлива и воды в Газу после возвращения заложников

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац призвал остальные страны не учить их морали в вопросе поставок электроэнергии, воды и топлива в сектор Газа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Министр заверил, что «ни один выключатель электричества не будет нажат, ни один кран воды не будет открыт, ни одна цистерна с топливом не приедет, пока похищенные израильтяне не вернутся домой».

«Гуманитарное в обмен на гуманитарное. И пусть никто не учит нас морали», — отметил Кац.

9 октября власти Израиля поручили перекрыть подачу воды в сектор Газа. А подача топлива и электроэнергии в регион прекратилась на два дня ранее. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал это несоблюдением международных норм.

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    Анастасия Яланская
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