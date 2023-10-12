В Израиле назвали условие для возобновления поставок топлива и воды в Газу

Израиль возобновит поставки топлива и воды в Газу после возвращения заложников

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац призвал остальные страны не учить их морали в вопросе поставок электроэнергии, воды и топлива в сектор Газа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Министр заверил, что «ни один выключатель электричества не будет нажат, ни один кран воды не будет открыт, ни одна цистерна с топливом не приедет, пока похищенные израильтяне не вернутся домой».

«Гуманитарное в обмен на гуманитарное. И пусть никто не учит нас морали», — отметил Кац.

9 октября власти Израиля поручили перекрыть подачу воды в сектор Газа. А подача топлива и электроэнергии в регион прекратилась на два дня ранее. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал это несоблюдением международных норм.