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14:59, 13 октября 2023Россия

Медведев раскритиковал молчание Запада в связи с ультиматумом ЦАХАЛ жителям Газы

Медведев: Запад стыдливо молчит о требовании Израиля жителям покинуть Газу
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Запад «стыдливо молчит» об ультиматуме, который Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выдвинула жителям Газы. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Ранее в ООН сообщили, что Израиль дал жителям Газы сутки на эвакуацию перед началом наземной операции. Речь идет более чем о миллионе человек, уточнил зампред Совбеза.

В связи с этим Медведев задался вопросом, как бы отреагировали на Западе на аналогичные требования со стороны России к населению «одного из крупных городов» Украины. Какие это могли быть города, политик не уточнил.

Ранее Медведев ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о связи России с исламистским движением ХАМАС. Он опубликовал изображение Зеленского в чалме и заявил о давних связях Украины с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.

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    Алан Босиков
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