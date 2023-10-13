Медведев раскритиковал молчание Запада в связи с ультиматумом ЦАХАЛ жителям Газы

Медведев: Запад стыдливо молчит о требовании Израиля жителям покинуть Газу

Запад «стыдливо молчит» об ультиматуме, который Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выдвинула жителям Газы. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Ранее в ООН сообщили, что Израиль дал жителям Газы сутки на эвакуацию перед началом наземной операции. Речь идет более чем о миллионе человек, уточнил зампред Совбеза.

В связи с этим Медведев задался вопросом, как бы отреагировали на Западе на аналогичные требования со стороны России к населению «одного из крупных городов» Украины. Какие это могли быть города, политик не уточнил.

Ранее Медведев ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о связи России с исламистским движением ХАМАС. Он опубликовал изображение Зеленского в чалме и заявил о давних связях Украины с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.