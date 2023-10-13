Предложено объяснение уникального галактического явления

MNRAS: объяснено гравитационное линзирование в скоплении галактик Abell 3827

Астрофизики предложили новую теорию, объясняющую уникальное явление линзирования скопления галактик Abell 3827, которое находится на расстоянии примерно 1,3 миллиарда световых лет от Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Предыдущие наблюдения показали, что видимая часть скопления составляет всего десять процентов его массы, а остальная часть приходится на темную материю. Кроме того, из-за природы и расположения галактик в скоплении оно служит необычно сильной гравитационной линзой. В результате искаженный гравитацией свет от фоновых объектов образует светящееся синее кольцо по краям скопления.

Это кольцо, по сути, является размноженным изображением одних и тех же фоновых объектов, однако астрономам неизвестно, сколько именно изображений возникает в результате линзирования. В новой работе ученые предполагают, что линзирование, наблюдаемое в скоплении, обусловлено его трехмерными характеристиками. Предыдущие теории описывали линзирование как тонкое и плоское.

Согласно новой теории, гравитационная линза Abell 3827 имеет форму вафли, причем разные части имеют разную толщину — характеристика, которая может объяснить, почему скопление в некоторых частях выглядит более растянутым, чем в других. При этом галактики, образующие скопление, не должны находится на одинаковом расстоянии от Земли.