В Госдуме объяснили призыв США нарастить ядерный арсенал

Депутат Новиков: призыв США нарастить ядерный арсенал направлен на усиление НАТО

Призыв США нарастить ядерный арсенал для войны с Россией и Китаем направлен на усиление НАТО, объяснил в беседе с «Известиями» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, со стороны США и стран Запада в последнее время часто можно услышать заявления о необходимости восполнения или наращивания военных арсеналов, направленные на укрепление Североатлантического альянса.

«Вследствие такого рода истерии участники этого процесса рассчитывают на получение все больших средств с целью развития военно-промышленного комплекса, выпуска как старых, так и новых видов вооружений», — заявил он.

Депутат указал, что рост военной напряженности выгоден тем, кто способен выиграть от развития военно-промышленного комплекса США и Западной Европы и получить дивиденды. «Речь идет о получении очень больших дивидендов, за которыми стоят большие крупные корпорации, связанные с ними чиновничьи политические группировки», — отметил он.

13 октября Комиссия при Конгрессе США, занимающаяся вопросами американской стратегической концепции, призвала Вашингтон укреплять свою обороноспособность и готовиться к возможной войне на два фронта — с Россией и КНР. Авторы документа подчеркнули, что опубликовали его на фоне «вызывающего беспокойство» поведения России и Китая в последние годы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее уже называл Россию и Китай самой острой угрозой миропорядку, который сложился по итогам холодной войны. «То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка. Это конец его», — сказал он.