В Краснодаре благоустроят две зеленые зоны

В Краснодаре в ноябре благоустроят две зеленые зоны

В Краснодаре завершают благоустройство двух мест отдыха. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В ноябре в микрорайоне Гидростроителей реконструируют Николаевский бульвар. А в Молодежном благоустроят сквер «Изумрудный». Сейчас на территориях уложены пешеходные дорожки, установлено наружное освещение. Помимо этого, в местах отдыха оборудованы детские и спортивные площадки.

В зеленых зонах также построили площадки для выгула собак и парковки. В настоящее время места отдыха озеленяют, а также на территориях завершается устройство системы автополива.

Ранее сообщалось, что в Орловской области собрались высадить около ста тысяч деревьев и кустарников. В высадке деревьев в местах боевой славы, возле связанных с легендарными событиями площадках, а также в местах массового отдыха, примут участие порядка 25 тысяч местных жителей.

