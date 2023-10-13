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18:22, 13 октября 2023Моя страна

В Краснодаре благоустроят две зеленые зоны

В Краснодаре в ноябре благоустроят две зеленые зоны

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Краснодаре завершают благоустройство двух мест отдыха. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В ноябре в микрорайоне Гидростроителей реконструируют Николаевский бульвар. А в Молодежном благоустроят сквер «Изумрудный». Сейчас на территориях уложены пешеходные дорожки, установлено наружное освещение. Помимо этого, в местах отдыха оборудованы детские и спортивные площадки.

В зеленых зонах также построили площадки для выгула собак и парковки. В настоящее время места отдыха озеленяют, а также на территориях завершается устройство системы автополива.

Ранее сообщалось, что в Орловской области собрались высадить около ста тысяч деревьев и кустарников. В высадке деревьев в местах боевой славы, возле связанных с легендарными событиями площадках, а также в местах массового отдыха, примут участие порядка 25 тысяч местных жителей.

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    Алиса Удовик
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