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05:52, 13 октября 2023Мир

ХАМАС признался в подготовке атаки на Израиль с 2022 года

Представитель ХАМАС Обейда заявил, что атака на Израиль готовилась с 2022 года

Фото: Rizek Abdeljawad / Globallookpress.com

Радикальное палестинское движение ХАМАС готовило атаку на Израиль с 2022 года, признался представитель военного крыла группировки Абу Обейда. Его слова приводит газета Haaretz.

Он отметил, что организация скрывала свои намерения и создавала иллюзию нейтралитета, не допуская преждевременной конфронтации. Таким образом удавалось держать противника в неведении.

Обейда подчеркнул, что подобная стратегия оказалась чрезвычайно успешной. Теперь Израилю приходится прибегать к кровопролитию, чтобы скрыть неудачи, вместо того, чтобы сделать выводы.

Представитель группировки добавил, что ХАМАС удалось тайно завербовать 4500 боевиков, поэтому организация готова к любому сценарию, вплоть до наземной операции израильской армии.

«Если Израиль пойдет на такие действия, мы предпримем новые меры, которые приведут к значительным потерям для противника», — заключил Обейда.

Ранее он рассказал, что идея операции против Израиля «Потоп Аль-Аксы», которую ХАМАС готовил против Тель-Авива, зародилась в 2021 году. Представитель группировки отметил, что конечной задачей операции является захват главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса и самого города.

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    Марина Совина
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