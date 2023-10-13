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09:23, 13 октября 2023Среда обитания

Ведущая популярного шоу на Первом канале купила квартиру родителям

Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» Караулова купила родителям квартиру

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная российская певица, ведущая интеллектуальной игры «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Юлианна Караулова купила своим родителям квартиру. Об этом артистка рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Певица поделилась, что желание приобрести недвижимость для родителей у нее возникло еще десять лет назад. Сначала она предлагала родственникам сделать ремонт в «двушке» в Ясенево, но позже решилась на более радикальный шаг.

Караулова пожаловалась, что уговорить родителей на переезд из родового гнезда было сложно. Однако сработал аргумент, что скоро внук подрастет, и ему будет нужна своя комната. Теперь у родителей певицы есть квартира на Юго-Западе Московской области — рядом Мещерский парк и Сколково. Стоимость недвижимости при этом Караулова не уточнила.

Ранее Юлианна Караулова рассказала, что любит делать уборку и может пылесосить дома несколько раз в день. При этом певица отметила, что готовить она успевает редко.

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    Нина Ташевская
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