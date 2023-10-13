Ведущая популярного шоу на Первом канале купила квартиру родителям

Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» Караулова купила родителям квартиру

Популярная российская певица, ведущая интеллектуальной игры «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Юлианна Караулова купила своим родителям квартиру. Об этом артистка рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Певица поделилась, что желание приобрести недвижимость для родителей у нее возникло еще десять лет назад. Сначала она предлагала родственникам сделать ремонт в «двушке» в Ясенево, но позже решилась на более радикальный шаг.

Караулова пожаловалась, что уговорить родителей на переезд из родового гнезда было сложно. Однако сработал аргумент, что скоро внук подрастет, и ему будет нужна своя комната. Теперь у родителей певицы есть квартира на Юго-Западе Московской области — рядом Мещерский парк и Сколково. Стоимость недвижимости при этом Караулова не уточнила.

Ранее Юлианна Караулова рассказала, что любит делать уборку и может пылесосить дома несколько раз в день. При этом певица отметила, что готовить она успевает редко.