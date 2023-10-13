В российском городе кирпичи рухнули с 14-го этажа жилого дома

В Ярославле кирпичи рухнули с 14-го этажа жилого дома из-за ошибки строителей

В Ярославле с 14-го этажа жилого дома по улице Спасской упали кирпичи. Вероятной причиной обрушения администрация города называет ошибку строителей, пишет издание «Подъем».

По словам свидетелей происшествия, кирпичная кладка ограждения балкона обрушилась под силой ветра. В результате разбитыми оказались три машины, припаркованные у дома. Противоаварийные работы ведутся управляющей компанией жилищного комплекса «Павловский» и спецслужбами. Жильцам опасность не грозит, уверяют в администрации.

Ранее в другом российском городе, Омске, из-за мощных порывов ветра частично обрушилась лоджия на 7-м этаже многоквартирного дома. Пострадавших не было. Там же год назад из-за ветхости рухнула часть пятиэтажного жилого дома.