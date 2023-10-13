Китайские мохнаторукие крабы захватили Великобританию

Китайских мохнаторуких крабов размером с тарелку заметили в Кембриджшире

В Великобритании стали чаще замечать китайских мохнаторуких крабов. Об этом пишет Daily Mail.

Этот инвазивный вид ракообразных, который, предположительно, был завезен в Великобританию и Северную Америку из восточного Китая, захватил новые территории: китайских мохнаторуких крабов заметили в Кембриджшире. Житель города Питерсборо заметил одного краба пересекающим оживленную дорогу и назвал встречу с ним странной, поскольку этих существ редко можно встретить так далеко от водоемов.

Крабы разрушают берега рек, роя в них норы до полуметра, а также влияют на рыболовство, отбирая улов у рыбаков и повреждая их сети. Эксперты считают, что взрослый краб может быть размером с тарелку. Крабы могут переносить опасную болезнь — рачью чуму, а в Восточной Азии этот вид является промежуточным хозяином паразита человека — легочной двуустки.

Китайские мохнаторукие крабы — один из тридцати видов, которых признали нежелательными в стране из-за их способности приспосабливаться к разным климатическим условиям и быстрому распространению по территории. Этих ракообразных уже видели в Ньюкасле, Манчестере, Суонси, Глазго и Брайтоне. В Темзе Китайские мохнаторукие крабы обитают с 1935 года. Власти просят сообщать о встречах с этими крабами, чтобы специалисты могли воспрепятствовать их дальнейшему размножению.

Китайский мохнаторукий краб, или китайский мохнорукий краб (Eriocheir sinensis) — вид крабов из семейства Varunidae. Свое название получил за многочисленные волоски на ходных ногах. Обитает в воде на глубине до 10—15 метров. Размер панциря — в среднем семь сантиметров, размах ног — до 20 сантиметров. Питается остатками рыб, моллюсков и водной растительности. Одинаково комфортно чувствует себя как в морской, так и в пресной воде. В Китае мясо этого краба считается деликатесом. В настоящее время его ареал простирается от Германии и Франции до Голландии, Бельгии, Швеции, Финляндии, Португалии и Польши и Северной Америки.

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