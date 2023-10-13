Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:12, 13 октября 2023Из жизни

Китайские мохнаторукие крабы захватили Великобританию

Китайских мохнаторуких крабов размером с тарелку заметили в Кембриджшире

В Великобритании стали чаще замечать китайских мохнаторуких крабов. Об этом пишет Daily Mail.

Этот инвазивный вид ракообразных, который, предположительно, был завезен в Великобританию и Северную Америку из восточного Китая, захватил новые территории: китайских мохнаторуких крабов заметили в Кембриджшире. Житель города Питерсборо заметил одного краба пересекающим оживленную дорогу и назвал встречу с ним странной, поскольку этих существ редко можно встретить так далеко от водоемов.

Крабы разрушают берега рек, роя в них норы до полуметра, а также влияют на рыболовство, отбирая улов у рыбаков и повреждая их сети. Эксперты считают, что взрослый краб может быть размером с тарелку. Крабы могут переносить опасную болезнь — рачью чуму, а в Восточной Азии этот вид является промежуточным хозяином паразита человека — легочной двуустки.

Материалы по теме:
Фантастические твари. Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Фантастические твари.Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
19 сентября 2021
«И как никто не погиб?» Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
11 января 2023

Китайские мохнаторукие крабы — один из тридцати видов, которых признали нежелательными в стране из-за их способности приспосабливаться к разным климатическим условиям и быстрому распространению по территории. Этих ракообразных уже видели в Ньюкасле, Манчестере, Суонси, Глазго и Брайтоне. В Темзе Китайские мохнаторукие крабы обитают с 1935 года. Власти просят сообщать о встречах с этими крабами, чтобы специалисты могли воспрепятствовать их дальнейшему размножению.

Китайский мохнаторукий краб, или китайский мохнорукий краб (Eriocheir sinensis) — вид крабов из семейства Varunidae. Свое название получил за многочисленные волоски на ходных ногах. Обитает в воде на глубине до 10—15 метров. Размер панциря — в среднем семь сантиметров, размах ног — до 20 сантиметров. Питается остатками рыб, моллюсков и водной растительности. Одинаково комфортно чувствует себя как в морской, так и в пресной воде. В Китае мясо этого краба считается деликатесом. В настоящее время его ареал простирается от Германии и Франции до Голландии, Бельгии, Швеции, Финляндии, Португалии и Польши и Северной Америки.

Ранее сообщалось, что летом Великобританию снова атаковали волосатые ядовитые гусеницы, угрожающие деревьям и людям. Контакт с личинками походного дубового шелкопряда может вызвать астму и сыпь.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о возвращении Фридмана

    Российскую банду осудили за похищение зависимых людей

    Перечислены наиболее частые причины увольнения россиян

    Китайские мохнаторукие крабы захватили Великобританию

    НАСА определилось с датами выхода астронавтов в открытый космос после утечки

    ВСУ второй раз за день обстреляли российский регион

    В США захотели прикрыть Китаю лазейку для доступа к американским чипам

    Американский турист устроил резню в баре на курорте Таиланда

    В США рассказали о проигрышной тактике Зеленского

    В российском регионе проверили соблюдение нового закона о кошках и собаках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости