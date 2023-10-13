Магаданской губернатор оценил отношения с Володиным после слов о релокантах

Глава Магаданской области: у меня нет конфликта с Володиным из-за релокантов

Глава Магаданской области Сергей Носов заявил в Telegram, что у него нет противоречий с председателем Госдумы Вячеславом Володиным из-за слов последнего о релокантах.

На заседании нижней палаты Володин пригрозил поддержавшим Украину релокантам Магаданом после из возвращения в Россию. Носов не согласился с этим и заявил, что в регионе не ждут подлецов и предателей.

«Кто-то увидел несуществующий конфликт с Вячеславом Володиным, а кто-то попытался его даже раздуть» — отметил Носов.

После реакции Носова на озвученное предложение Володин предложил иное место для отправки релокантов. По словам спикера Госдумы, их следует отправить туда, «где нет лета».