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16:45, 11 октября 2023Россия

Володин предложил новое место для отправки релокантов после возвращения в Россию

Володин: релокантов следует отправить на рудники туда, где нет лета

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Поддержавших Украину релокантов следует отправить в отдаленные районы России, «где нет лета», после возвращения в страну. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты. Фрагмент его выступления опубликовала депутат Роза Чемерис в Telegram.

Ранее Володин пригрозил вернувшимся в Россию релокантам Магаданом. Губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил свое несогласие с этой идеей и заявил, что регион не примет подлецов и предателей.

В связи с этим Володин предложил скорректировать ранее выдвинутую им инициативу. «Магадан — территория развития», — напомнил он. «Территорию надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета», — добавил председатель Госдумы.

Ранее Володин предложил проверить релокантов на предмет нарушения уголовного законодательства. По мнению политика, финансирование Вооруженных сил Украины может подпадать под действие статьи уголовного кодекса о госизмене.

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