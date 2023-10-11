Володин предложил новое место для отправки релокантов после возвращения в Россию

Володин: релокантов следует отправить на рудники туда, где нет лета

Поддержавших Украину релокантов следует отправить в отдаленные районы России, «где нет лета», после возвращения в страну. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты. Фрагмент его выступления опубликовала депутат Роза Чемерис в Telegram.

Ранее Володин пригрозил вернувшимся в Россию релокантам Магаданом. Губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил свое несогласие с этой идеей и заявил, что регион не примет подлецов и предателей.

В связи с этим Володин предложил скорректировать ранее выдвинутую им инициативу. «Магадан — территория развития», — напомнил он. «Территорию надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета», — добавил председатель Госдумы.

Ранее Володин предложил проверить релокантов на предмет нарушения уголовного законодательства. По мнению политика, финансирование Вооруженных сил Украины может подпадать под действие статьи уголовного кодекса о госизмене.