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19:43, 13 октября 2023Силовые структуры

Матрос Балтийского флота получил 16 лет колонии по статье о госизмене

Суд дал 16 лет колонии матросу Балтийского флота Егору Тюкину за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы матроса Балтийского флота Егора Тюкина за государственную измену. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на пресс-службу суда.

Его признали виновным по статье 275 («Госизмена») УК РФ и лишили воинского звания. Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов. Согласно информации на сайте суда, приговор был вынесен 21 сентября.

Ранее следователи ФСБ обвинили военнослужащего рядового состава Балтийского флота Егора Тюкина 1996 года рождения в государственной измене. Подробности уголовного дела в отношении матроса не разглашались.

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