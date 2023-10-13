Матрос Балтийского флота получил 16 лет колонии по статье о госизмене

Суд дал 16 лет колонии матросу Балтийского флота Егору Тюкину за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы матроса Балтийского флота Егора Тюкина за государственную измену. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на пресс-службу суда.

Его признали виновным по статье 275 («Госизмена») УК РФ и лишили воинского звания. Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов. Согласно информации на сайте суда, приговор был вынесен 21 сентября.

Ранее следователи ФСБ обвинили военнослужащего рядового состава Балтийского флота Егора Тюкина 1996 года рождения в государственной измене. Подробности уголовного дела в отношении матроса не разглашались.