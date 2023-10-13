Мельникова назвала причины возвращения в «Папины дочки. Новые»

Мельникова снялась в «Папины дочки. Новые» из-за стокгольмского синдрома

Сыгравшая Женю Васнецову в сериале «Папины дочки» актриса Дарья Мельникова в шоу «ОК на связи!» назвала причины возвращения в проект.

Артистка рассказала, что решилась на съемки в сериале «Папины дочки. Новые» из-за стокгольмского синдрома, добавив, что условия работы в оригинальном проекте были тяжелыми. Мельникова пошутила, что тот период является «пятью годами рабства».

«Меня приводили, уводили, еду выдавали после смены. Родителей я не видела, людей не видела, белого света не видела», — рассказала актриса. Мельникова добавила в шутливой форме, что паспорт ей выдали после завершения съемок, а потому она сразу после окончания «Папиных дочек» вышла замуж.

Сериал «Папины дочки. Новые» вышел на экраны 18 сентября. В сиквеле телепроекта также появились Лиза Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Екатерина Старшова, Татьяна Орлова, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и другие звезды.

Ранее актриса Татьяна Орлова, известная по роли Тамары в сериале «Папины дочки», стала жертвой телефонных мошенников.