Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:28, 13 октября 2023Культура

Мельникова назвала причины возвращения в «Папины дочки. Новые»

Мельникова снялась в «Папины дочки. Новые» из-за стокгольмского синдрома
Дарья Мельникова

Дарья Мельникова. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сыгравшая Женю Васнецову в сериале «Папины дочки» актриса Дарья Мельникова в шоу «ОК на связи!» назвала причины возвращения в проект.

Артистка рассказала, что решилась на съемки в сериале «Папины дочки. Новые» из-за стокгольмского синдрома, добавив, что условия работы в оригинальном проекте были тяжелыми. Мельникова пошутила, что тот период является «пятью годами рабства».

«Меня приводили, уводили, еду выдавали после смены. Родителей я не видела, людей не видела, белого света не видела», — рассказала актриса. Мельникова добавила в шутливой форме, что паспорт ей выдали после завершения съемок, а потому она сразу после окончания «Папиных дочек» вышла замуж.

Сериал «Папины дочки. Новые» вышел на экраны 18 сентября. В сиквеле телепроекта также появились Лиза Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Екатерина Старшова, Татьяна Орлова, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и другие звезды.

Ранее актриса Татьяна Орлова, известная по роли Тамары в сериале «Папины дочки», стала жертвой телефонных мошенников.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ приступил к новым массированным ударам по сектору Газа

    Огромная акула-людоед попыталась отобрать улов у рыбаков и попала на видео

    Бывшая участница КВН рассказала о забавном случае с сыном Маслякова

    Результаты по американскому аналогу ЕГЭ рухнули до 30-летнего минимума

    Подозреваемые в хищении миллиардов рублей инвестиций QBF предстанут перед судом

    Беременная Кортни Кардашьян снялась в нижнем белье для журнала

    Необычный питомец на площадке для выгула собак попал на видео в Москве

    Раскрыта давняя лунная тайна

    Опоздавшим с посадкой саженцев дачникам дали советы

    В Белоруссии сообщили о найденном на границе с Польшей трупе мигранта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости