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16:28, 13 октября 2023Бывший СССР

На Украине завершили расследование дела шести бойцов «Беркута»

Офис генпрокурора Украины завершил расследование дела шести бойцов «Беркута»

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Офис генерального прокурора Украины заявил о завершении расследования и передаче в суд дела в отношении шести бывших бойцов спецподразделения МВД республики «Беркут». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что их подозревают в разгоне и ликвидации участников Евромайдана в феврале 2014 года. По версии следствия, 20 февраля они стреляли в протестующих из табельного нарезного огнестрельного оружия.

Предполагается, что речь идет, в частности, о бывшем заместителе командира киевского «Беркута» Олеге Янишевском и двух бойцах спецроты подразделения Павле Аброськине и Сергее Зинченко. Дело в отношении них будет рассматриваться заочно ввиду их отсутствия на территории Украины. Своей вины они не признавали.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины направило в суд дело о «Небесной сотне», обвинив в ее разгоне и ликвидации во время Евромайдана экс-президента страны Виктора Януковича.

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