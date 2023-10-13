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10:52, 13 октября 2023Наука и техника

На Западе восхитились темпами российского танкостроения

«РГ»: российский ВПК за полгода может собрать больше танков, чем получает Киев

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) за полгода может собрать больше танков, например, Т-90М «Прорыв», чем за все время специальной военной операции (СВО) их получил Киев от западных партнеров. Об этом со ссылкой на публикацию издания Army Recognition пишет «Российская газета» (РГ).

По данным российского издания, это свидетельствует о том, что Запад восхищается темпами российского танкостроения.

«Любые потери бронетехники на поле боя нечувствительны для России, потому что ее промышленность выпускает современные танки с ошеломляющей скоростью. Чего нельзя сказать об Украине», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинская сторона зависит «от иностранных поставок, которые стали редкими в последнее время».

Ранее ТАСС сообщил, что Министерство обороны России получило партию танков Т-90М и Т72Б3М с дополнительной защитой.

Оружие России: на страже Родины
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    Иван Потапов
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