Раскрыта цель выступления Зеленского в НАТО

FT: Зеленский попросил у НАТО больше оружия для привлечения внимания к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, чтобы привлечь внимание к конфликту на Украине на фоне ситуации с Израилем. С таким мнением выступил обозреватель Бен Холл в статье для Financial Times (FT).

Журналист раскрыл цель выступления Зеленского в НАТО и подчеркнул, что он попросил у стран больше оружия для привлечения внимание к Украине. Требования политика «подчеркнуло обеспокоенность Киева сокращением поддержки союзников из-за сопротивления со стороны республиканцев в Вашингтоне и по мере того, как внимание переключается на войну Израиля против ХАМАС».

Вечером 10 октября Зеленский приехал с необъявленным визитом в Бельгию, где 11 октября прошла встреча министров обороны стран НАТО. Ранее он сетовал на то, что внимание международного сообщества к украинскому конфликту может снизиться из-за ситуации в Израиле.

