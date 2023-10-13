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04:53, 13 октября 2023Мир

Раскрыта цель выступления Зеленского в НАТО

FT: Зеленский попросил у НАТО больше оружия для привлечения внимания к Украине
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, чтобы привлечь внимание к конфликту на Украине на фоне ситуации с Израилем. С таким мнением выступил обозреватель Бен Холл в статье для Financial Times (FT).

Журналист раскрыл цель выступления Зеленского в НАТО и подчеркнул, что он попросил у стран больше оружия для привлечения внимание к Украине. Требования политика «подчеркнуло обеспокоенность Киева сокращением поддержки союзников из-за сопротивления со стороны республиканцев в Вашингтоне и по мере того, как внимание переключается на войну Израиля против ХАМАС».

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Вечером 10 октября Зеленский приехал с необъявленным визитом в Бельгию, где 11 октября прошла встреча министров обороны стран НАТО. Ранее он сетовал на то, что внимание международного сообщества к украинскому конфликту может снизиться из-за ситуации в Израиле.

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    Марина Совина
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