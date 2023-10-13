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07:34, 13 октября 2023Россия

Минобрнауки заявило об обсуждении изменения статуса магистратуры

Минобрнауки заявило об обсуждении изменения статуса магистратуры в России

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Минобрнауки обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе высшего образования. Об этом заявил заместитель министра Дмитрий Афанасьев, его цитирует ТАСС.

«Сейчас обсуждается новая уровневая система по обращению президента. Вот в рамках нее, конечно, будет изменение статуса магистратуры», — сказал он.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

Замминистра добавил, что магистратура не должна подменять другие уровни обучения — ее суть в углублении и специализации базовой ступени образования.

В июне 2022 года все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате.

Впоследствии президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования. Глава государства уверен, что в российском образовании назрели существенные изменения с учетом новых требований во всех сферах жизни.

По словам замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева, в вузах России новую систему высшего образования внедрят с 1 сентября 2025 года. К этом времени должны быть разработаны и утверждены новые федеральные образовательные стандарты.

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    Анастасия Шейкина
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