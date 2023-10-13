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07:01, 13 октября 2023Забота о себе

Названы причины интереса к странным фетишам в порно

Фото: Unsplash

Интерес к странным фетишам в порно в большинстве случаев не имеет ничего общего с реальными сексуальными пристрастиями человека, считает сексолог Трейси Кокс. Ее мнение приводит Daily Mail.

Кокс назвала ошибочным распространенное убеждение в том, что тайные фантазии выдают настоящие сексуальные желания. Она подчеркнула, что большинство людей не хотят повторять то, что видели в фильмах для взрослых, даже когда находятся в состоянии сильного возбуждения.

Сексолог объяснила, что чаще всего люди смотрят странные и даже отталкивающие порнографические ролики просто из любопытства. По ее мнению, огромное количество порнографического контента в интернете вызывает пресыщение, отсюда появляется желание увидеть что-то новое и необычное. «Еще человека может возбуждать не происходящее на экране, а ощущение запретности», — отметила Кокс.

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Специалистка добавила, что даже выбор любимой порноактрисы часто не соответствует вкусу в реальной жизни. «Парня, которому нравятся блондинки с большой грудью в интернете, на самом деле могут привлекать миниатюрные брюнетки», — заключила сексолог.

Ранее сексопатолог Атерет Гевирц-Мейдан рассказала о вреде порнографии. По ее мнению, просмотр фильмов для взрослых негативно влияет на восприятие собственного тела и увеличивает риск появления расстройств пищевого поведения у мужчин.

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    Екатерина Улитина
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