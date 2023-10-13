Пассажирка пыталась провезти из США в Россию часы за миллионы рублей и попалась

Россиянка пыталась провезти часы за шесть миллионов рублей и попалась в Пулково

Пассажирка попыталась незаконно провезти из Соединенных Штатов в Россию часы за миллионы рублей и попалась. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Незадекларированные люксовые часы швейцарского бренда Patek Philippe за шесть миллионов рублей обнаружили таможенники петербургского аэропорта Пулково у 49-летней россиянки, прибывшей на родину из США. Работники авиагавани остановили ее при прохождении «зеленого» коридора.

«Экспертиза показала, что часы изготовлены из золота 750 пробы с бриллиантами и сапфировым стеклом, — говорится в сообщении. — Пассажирка заявила инспекторам, что не знала о том, что их нужно декларировать».

Отмечается, что за контрабанду ювелирных изделий, относящихся к перечню стратегически важных товаров, нарушительнице грозит крупный штраф и до семи лет лишения свободы.

В сентябре стало известно, что россиянин купил в Дубае 14 новых айфонов, чтобы перепродать соотечественникам и окупить поездку, но гаджеты на 1,4 миллиона рублей украли при перелете в Москву.