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13:01, 13 октября 2023Культура

Песню «Это пройдет» группы «Порнофильмы» запретили в России

Песню «Это пройдет» панк-группы «Порнофильмы» внесли в реестр запрещенных

Кадр: ПОРНОФИЛЬМЫ / YouTube

Песню панк-группы «Порнофильмы» «Это пройдет» запретили в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что Генпрокуратура России внесла в реестр запрещенных сайтов две ссылки на текст и аккорды композиции. Также отмечается, что песня была удалена с платформы «Яндекс Музыка».

Песня «Это пройдет» была написана в период несогласованных митингов, проходивших в Москве летом 2019 года.

Ранее Минюст России включил в реестр иностранных агентов солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова.

В ноябре 2021 года другую песню «Нищих Убивай!» группы «Порнофильмы» признали экстремистской. Композицию внесли в список экстремистских материалов, запрещенных на территории России.

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    Варвара Кошечкина
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