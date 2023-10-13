Песню «Это пройдет» группы «Порнофильмы» запретили в России

Песню «Это пройдет» панк-группы «Порнофильмы» внесли в реестр запрещенных

Песню панк-группы «Порнофильмы» «Это пройдет» запретили в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что Генпрокуратура России внесла в реестр запрещенных сайтов две ссылки на текст и аккорды композиции. Также отмечается, что песня была удалена с платформы «Яндекс Музыка».

Песня «Это пройдет» была написана в период несогласованных митингов, проходивших в Москве летом 2019 года.

Ранее Минюст России включил в реестр иностранных агентов солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова.

В ноябре 2021 года другую песню «Нищих Убивай!» группы «Порнофильмы» признали экстремистской. Композицию внесли в список экстремистских материалов, запрещенных на территории России.