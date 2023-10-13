Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:54, 13 октября 2023Силовые структуры

Подозреваемый в расчленении женщины россиянин отправлен под арест

Суд отправил в СИЗО подозреваемого в расчленении женщины на северо-западе Москвы

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Суд отправил под арест 60-летнего мужчину, подозреваемого в расчленении женщины на северо-западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Задержанному предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. В зале суда он полностью признал вину.

По словам подозреваемого, 23 сентября в его квартиру на улице Фабрициуса пришла ранее знакомая 62-летняя женщина. В ходе ссоры и в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес потерпевшей пять ударов стамеской. После этого задержанный испугался, оттащил тело в ванную комнату, где в дальнейшем расчленил, и покинул жилище.

Его задержали в Сергиев-Посаде Московской области.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о возвращении Фридмана

    Российскую банду осудили за похищение зависимых людей

    Перечислены наиболее частые причины увольнения россиян

    Китайские мохнаторукие крабы захватили Великобританию

    НАСА определилось с датами выхода астронавтов в открытый космос после утечки

    ВСУ второй раз за день обстреляли российский регион

    В США захотели прикрыть Китаю лазейку для доступа к американским чипам

    Американский турист устроил резню в баре на курорте Таиланда

    В США рассказали о проигрышной тактике Зеленского

    В российском регионе проверили соблюдение нового закона о кошках и собаках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости