Подозреваемый в расчленении женщины россиянин отправлен под арест

Суд отправил в СИЗО подозреваемого в расчленении женщины на северо-западе Москвы

Суд отправил под арест 60-летнего мужчину, подозреваемого в расчленении женщины на северо-западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Задержанному предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. В зале суда он полностью признал вину.

По словам подозреваемого, 23 сентября в его квартиру на улице Фабрициуса пришла ранее знакомая 62-летняя женщина. В ходе ссоры и в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес потерпевшей пять ударов стамеской. После этого задержанный испугался, оттащил тело в ванную комнату, где в дальнейшем расчленил, и покинул жилище.

Его задержали в Сергиев-Посаде Московской области.