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04:05, 13 октября 2023Мир

В Польше выразили недовольство общением Украины с Евросоюзом

Japan Times: в Варшаве недовольны общением Украины с ЕС в обход Польши

Фото: Unsplash

Чиновники Польши недовольны тем, что Украина самостоятельно ведет переговоры с Евросоюзом, игнорируя посредничество Варшавы. Об этом сообщает издание Japan Times, ссылаясь на мнения экспертов.

Директор Восточного отделения Германского фонда Маршалла Михаль Барановский заявил, что некоторые польские чиновники называют отношения с Украиной неудачным романом. Подобные действия Киева они также считают предательством.

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По словам Барановского, напряжение в отношениях Киева и Варшавы могут превратиться в большую проблему для США. В Вашингтоне видят сотрудничество двух стран как элемент системы безопасности в Европе. В свою очередь глава польского аналитического центра ECFR Петр Бурас добавил, что из-за низкого влияния Польши в Евросоюзе ее участие в отношениях Киева с Европой является контрпродуктивным.

«Украине больше не нужна Варшава, чтобы разговаривать с Брюсселем, Берлином и другими европейскими столицами», — заключил Бурас.

Ранее кандидат в депутаты сейма страны от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка ранее заявила, что Польша выставит Украине счет и выдвинет ряд условий за оказанную помощь. По ее словам, «благодарность не является валютой в международных отношениях».

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    Марина Совина
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