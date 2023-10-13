Губернатор Севастополя предупредил жителей о громких звуках

Развожаев предупредил об уничтожении боеприпасов времен ВОВ в Севастополе

В Севастополе проведут плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом жителей региона предупредил глава региона Михаил Развожаев в Telegram.

«На полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 14:00 до 16:00 будут производить плановое уничтожение более 1000 боеприпасов времен ВОВ», — заявил он, уточнив, что их подняли со дна бухты Гильзовая.

Губернатор добавил, что горожане могут услышать громкие звуки, и заверил, что в городе все спокойно.

Ранее сообщалось, что в Севастополе усилят системы оповещения населения при воздушной тревоге. На остановках общественного транспорта появятся плакаты, информирующие пассажиров о временных укрытиях.