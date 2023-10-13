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13:37, 13 октября 2023Россия

Путин назвал одно общее достояние со странами СНГ

Путин назвал свободное общение на русском языке общим достоянием со странами СНГ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Свободное общение на русском языке — общее достояние со странами, входящими в Содружество Независимых Государств (СНГ). Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате, которое проходит в пятницу, 13 октября, в Бишкеке. Фрагмент выступления главы государства публикует ТАСС.

Путин также сообщил лидерам СНГ о готовности обсудить ход специальной военной операции (СВО) с глазу на глаз. Он также назвал СВО попыткой прекратить начавшуюся в 2014 году войну на Украине.

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    Евгения Куликова
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