Путин назвал одно общее достояние со странами СНГ

Путин назвал свободное общение на русском языке общим достоянием со странами СНГ

Свободное общение на русском языке — общее достояние со странами, входящими в Содружество Независимых Государств (СНГ). Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате, которое проходит в пятницу, 13 октября, в Бишкеке. Фрагмент выступления главы государства публикует ТАСС.

Путин также сообщил лидерам СНГ о готовности обсудить ход специальной военной операции (СВО) с глазу на глаз. Он также назвал СВО попыткой прекратить начавшуюся в 2014 году войну на Украине.