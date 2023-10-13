Путин рассказал о фактическом выходе Грузии и Украины из СНГ. Почему эти страны не хотят участвовать в Содружестве?

Путин: Грузия и Украина фактически вышли из состава стран-участниц СНГ

Грузия и Украина хоть и числятся формально в составе Содружества Независимых Государств, но свои обязательства не выполняют. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Некоторые страны, которые раньше числились, а может быть, и сегодня еще числятся в составе СНГ, не работают в этом формате Владимир Путин президент России

Также Путин отметил, что Молдавия утрачивает собственную идентичность, но признал, что это выбор молдавских властей.

Что случилось с Грузией?

Выступая на Совете глав стран СНГ, Путин напомнил, что бывший президент Грузии пытался решить внутриполитические проблемы за счет «силы и атак на Южную Осетию».

В августе 2008 года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал военную операцию против Южной Осетии, после чего Россия начала военную операцию по защите населения региона. По итогам боевых действий Саакашвили заявил, что намерен выйти из СНГ.

Когда и кем было создано СНГ СНГ было создано президентами России, Украины и Белоруссии в декабре 1991 года. Договор о создании содружества в Беловежской Пуще подписали Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич. Впоследствии этот документ стали называть Беловежскими соглашениями.

Через несколько дней грузинский парламент принял решение о выходе страны из трех соглашений: Соглашения о создании СНГ, Устава СНГ и Договора о создании Экономического союза СНГ. 9 декабря 2009 года совет министров иностранных дел СНГ принял решение об исключении Грузии из содружества с 18 августа 2009 года.

При этом Грузия осталась участницей ряда подписанных в рамках СНГ договоров.

Почему из СНГ ушла Украина?

В Верховной Раде Украины началось обсуждение выхода страны из СНГ в 2014 году, после присоединения Крыма к России. Однако решение так и не было принято.

Позже, в 2022 году, после начала специальной военной операции, Украина начала разрывать заключенные в рамках Содружества договоры. В июле она вышла из соглашения о разрешении хозяйственных споров, а позже — из соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

Однако формально Украина осталась в составе СНГ.

Она изначально, по сути дела, уклонилась от полномасштабного сотрудничества Владимир Путин президент России

Российский лидер отметил, что Украина хоть и подписала, но так и не ратифицировала основные документы о членстве в СНГ.