Раскрыты последствия глобального потепления для морской жизни

Communications Earth & Environment: последствия потепления продлятся столетиями

Если глобальная средняя температура даже кратковременно повысится более чем на два градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, негативные последствия для морской жизни продлятся несколько столетий. Это раскрыла международная группа ученых, которые опубликовали результаты исследования в журнале Communications Earth & Environment.

Считается, что рост глобальной температуры с большой вероятностью превысит предел в 1,5 градуса Цельсия. Предыдущие исследования показывают, что потепление может преодолеть даже отметку в два градуса Цельсия, если рост выбросов углекислого газа продолжит расти. Это приведет к повышению уровня моря, потери экосистемами функциональности, высокому риску вымирания видов, а также таянию ледников и вечной мерзлоты.

Ученые обратились к данным шестой редакции проекта сравнения совмещенных климатических моделей (CMIP6), целью которого является приведение в единое соответствие используемых моделей климата. Они проанализировали результаты двух смоделированных экспериментов, один из которых предусматривает превышение желаемых пределов роста температуры в этом веке, а другой рассматривает возможность возвращение климата Земли к состоянию до превышения.

Был рассмотрен комбинированный эффект изменения в температуре и уровня растворенного кислорода морской воды на морские экосистемы. Для количественной оценки воздействия ученые использовали метаболический индекс, который описывает энергетический баланс индивидуального организма. В жизнеспособных экосистемах уровень кислорода должен превышать уровень, который требуется для поддержания жизни организмов.

Результаты показали, что в случае превышения температурных пределов объем морской воды, который обеспечивает подходящую для обитания среду, будет уменьшаться и сдвигаться к поверхности. Это состояние продлится в течение нескольких веков, даже если глобальные температуры начнут снижаться. Экосистемы будут вынуждены адаптироваться к этим изменениям или же исчезнут, что приведет к значительным социальным и экономическим последствиям.