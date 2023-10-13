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19:10, 13 октября 2023Мир

Россия заявила о готовности контактов с США

Замглавы МИД Богданов: Россия готова к контактам с США по Израилю и Палестине

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Россия готова к контактам с американскими представителями по проблематике конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы естественно готовы [к контактам с США по ситуации на Ближнем Востоке]. Более того, мы много раз говорили, и в последнее время, что мы очень сожалеем, что американцы заблокировали работу Ближневосточного квартета международных посредников в составе Россия, США, Евросоюз и ООН», — заявил высокопоставленный дипломат.

Богданов отметил, что на данный момент в МИД России не знают о попытках установить контакт по проблеме эскалации конфликта в Палестины со стороны представителей США.

Ранее дипломат заявил, что Россия выступает против возможной оккупации Газы Армией обороны Израиля.

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    Виктория Кондратьева
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