Россия выступила против оккупации Газы израильскими военными
Россия выступает против возможной оккупации Газы Армией обороны Израиля. Так на вопрос корреспондента «Ленты.ру» ответил замглавы российского МИД Михаил Богданов.
«Мы вообще против любой оккупации. С самого начала мы говорили о том, что есть резолюция Совета Безопасности о том, что основа мира и безопасности — это "мадридский принцип": земля в обмен на мир, нормализация в обмен на выход Израиля с оккупированных арабских территорий», — уточнил дипломат.
13 октября власти Израиля дали сутки на эвакуацию жителей сектора Газа перед началом наземной операции по зачистке палестинской территории от боевиков ХАМАС. Предписание касается всех жителей анклава к северу от населенного пункта Вади Газа. Они должны переместиться на юг сектора в течение 24 часов.