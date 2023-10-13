Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:45, 13 октября 2023Мир

Россия выступила против оккупации Газы израильскими военными

Замглавы МИД Богданов: Россия против оккупации Газы Израилем

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россия выступает против возможной оккупации Газы Армией обороны Израиля. Так на вопрос корреспондента «Ленты.ру» ответил замглавы российского МИД Михаил Богданов.

«Мы вообще против любой оккупации. С самого начала мы говорили о том, что есть резолюция Совета Безопасности о том, что основа мира и безопасности — это "мадридский принцип": земля в обмен на мир, нормализация в обмен на выход Израиля с оккупированных арабских территорий», — уточнил дипломат.

13 октября власти Израиля дали сутки на эвакуацию жителей сектора Газа перед началом наземной операции по зачистке палестинской территории от боевиков ХАМАС. Предписание касается всех жителей анклава к северу от населенного пункта Вади Газа. Они должны переместиться на юг сектора в течение 24 часов.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выступила против оккупации Газы израильскими военными

    Дуров высказался о блокировке каналов ХАМАС в Telegram

    Россиянам назвали простые способы укрепить иммунитет осенью

    Кардиолог перечислила первые симптомы тромбоза

    Россиянам назвали способы выкупить арендованную квартиру

    Блогерша побывала в кишащем клопами Париже и нашла способ не привезти их домой

    Российскую модель обругали в сети за жалобы на жизнь в Дубае

    Небензя заявил об использовании Западом конфликта на Украине в своих интересах

    Центробанк оценил падение реального курса рубля

    «Салават Юлаев» разгромил 8:1 «Витязь» в матче КХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости