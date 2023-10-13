Россия выступила против оккупации Газы израильскими военными

Замглавы МИД Богданов: Россия против оккупации Газы Израилем

Россия выступает против возможной оккупации Газы Армией обороны Израиля. Так на вопрос корреспондента «Ленты.ру» ответил замглавы российского МИД Михаил Богданов.

«Мы вообще против любой оккупации. С самого начала мы говорили о том, что есть резолюция Совета Безопасности о том, что основа мира и безопасности — это "мадридский принцип": земля в обмен на мир, нормализация в обмен на выход Израиля с оккупированных арабских территорий», — уточнил дипломат.

13 октября власти Израиля дали сутки на эвакуацию жителей сектора Газа перед началом наземной операции по зачистке палестинской территории от боевиков ХАМАС. Предписание касается всех жителей анклава к северу от населенного пункта Вади Газа. Они должны переместиться на юг сектора в течение 24 часов.